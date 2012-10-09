Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись ростом котировок

Во вторник, 9 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1270/8,1360, к 12:00 сузился спрэд 8,1280/8,1330. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1315/8,1365 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2612/16, к 12:00 цены понизились до 0,2610/14. К закрытию торгов цены повысились до 0,2611/15. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1299 (+0.1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2910/1,2990. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5430/10,5575, к 12:00 цены ушли вниз 10,5075/10,5180. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,5265/10,5370.