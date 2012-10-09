ПУМБ сменил председателя правления

Наблюдательный совет «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) назначил Сергея Черненко председателем правления вместо Константина Вайсмана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Наблюдательный совет Первого украинского международного банка (ПУМБ) принял решение о назначении Сергея Черненко на должность председателя правления. До этого господин Черненко занимал должность первого заместителя председателя правления – финансового директора (CFO). До согласования кандидатуры Сергея Черненко Национальным банком Украины он будет исполняющим обязанности председателя правления», – говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, К.Вайсман, который ранее занимал пост председателя правления ПУМБ, покидает банк в связи с прекращением действия своего контракта по соглашению сторон.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составляли 31,46 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 16,15 млрд грн, обязательства – 27,37 млрд грн, уставный капитал – 3,295 млрд грн, собственный капитал – до 4,09 млрд грн.

ПУМБ в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль 127,998 млн грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

ПУМБ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн грн.