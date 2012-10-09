Перечисления НБУ в госбюджет за январь-сентябрь уже превысили годовую сумму

Министерство финансов Украины подтвердило, что перечисления Национального банка Украины (НБУ) в Государственный бюджет за январь-сентябрь т.г. составили 12,6 млрд грн, при том, что действующим законом эта сумма на весь 2012 год установлена на уровне 11,238 млрд грн.

“Министерство финансов рассмотрело запрос Информационного агентства УНИАН о перечисленной Нацбанком Украины за январь-сентябрь 2012 суммы превышения доходов над расходами в Государственный бюджет Украины и в пределах компетенции сообщает. По состоянию на 1 октября 2012 года в Государственный бюджет Украины поступило 12,6 млрд грн средств, перечисляемых Национальным банком Украины согласно Закону Украины “О Национальном банке Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник высказывал обеспокоенность чрезмерным увеличением поступлений в госбюджет от Нацбанка, которые не предусмотрены действующим законодательством.

«Все больше и больше настораживает «высокопроизводительная работа» такого «сборщика налогов», как НБУ. Если за 9 месяцев т.г. таможня увеличила поступления на 13,2%, налоговая служба всего на 3,4%, то НБУ перечислил в бюджет в 2,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2011 года. Нацбанк уже месяц назад мог рапортовать о выполнении годового плана доходов», - заявлял В.Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону “О Национальном банке Украины”, 50% своей прибыли НБУ должен направлять в свои резервы до тех пор, пока их сумма не будет равной 10% объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка. Другая половина прибыли направляется в госбюджет в следующем за отчетным году.

После формирования общих резервов в указанном размере, прибыль в полном объеме подлежит перечислению в госбюджет Украины.

Согласно консолидированной отчетности Нацбанка, по состоянию на 31 декабря 2011 года его прибыль составила 14,553 млрд грн, обязательства - 336,908 млрд грн, общие резервы — 2,549 млрд грн, резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов — 90,360 млрд грн, резервы переоценки основных средств — 4,085 млрд грн.

Согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”, НБУ обязан перечислять в госбюджет средства ежеквартально на общую сумму не менее 11,238 млрд грн (в первичном варианте бюджета эта сумма была на уровне 9,6 млрд грн).

В 2011 году НБУ перечислил в госбюджет превышение сметных доходов над расходами в сумме 11,898 млрд грн, в 2010 году общие перечисления НБУ составили 15,547 млрд грн.