11 стран еврозоны выступили в поддержку налога на финансовые трансакции

Брюссель. 11 стран-членов зоны евро выступили в поддержку налога на финансовые трансакции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении комиссара ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза Альгирдаса Шеметы, текстом которого располагает УНИАН.

“Сегодня мы получили четкий – и это очень приветствуется – сигнал, что будет достаточно стран-членов для налога ЕС на финансовые трансакции. Запросы – двигаться вперед на базе того, что Комиссия предложила год назад”, - говорится в заявлении.

Комиссар отметил, что предложил этот налог, как источник новых доходов из сектора, который недостаточно облагается налогом, а также, как средство для содействия более ответственной торговле.

“Налог на финансовые трансакции – это честное налогообложение, умное налогообложение, а также более сильный, более координированный подход к налогообложению финансового сектора”, - говорится в заявлении А.Шеметы.

Комиссар отметил, что уже имеет 7 соответствующих писем от стран-членов и, в частности, от Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Словении, Португалии и Греции.

Кроме того, в ближайшее время соответствующие письма пообещали прислать Италия, Испания, Эстония и Словакия.

“Я готов сделать все возможно, чтобы предложить проект решения до заседания Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС в ноябре, с целью способствования быстрому прогрессу по этому делу”, - отметил комиссар.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Европейская комиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции.

По мнению Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, новый налог должен стать общеевропейским, средства от которого будут направляться на финансирование бюджета ЕС.