Кабмин не готов вводить 3%-ный пенсионный сбор с безналичных валютных операций - Тигипко

Кабинет министров Украины пока не готов поддержать инициативу Государственной налоговой службы о введении 3%-ного сбора в Пенсионный фонд с иностранной валюты в отношении безналичной валюты в рамках торгового оборота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«В свое время мы отменили сбор при покупке валюты, и этот шаг был правильным. Сегодня необходимо думать о дальнейших стимулирующих мерах и решениях. Пока введение (3%- сбора – УНИАН) не планируется. Кабмин такое решение не рассматривал», - подчеркнул С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре заместитель председателя Госналогслужбы Андрей Игнатов называл введение в Украине 3%-го пенсионного сбора с безналичных валютных операций в числе новых налоговых инициатив, которые проходят общественное обсуждение.

Сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.

Напомним, в январе 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон об упразднении пенсионного сбора с иностранной валюты.