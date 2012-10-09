Индекс по депозитам физлиц во вторник снизился и по гривневым, и по долларовым вкладам

Во вторник, 9 октября, ставки по депозитам физических лиц, по валютным и гривневым, снизились по всем видам срочности.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по депозитам в национальной валюте на срок: три месяца снизилась на 0,46% - до 17,78%; шесть месяцев — на 0,32%, до 18,86%, девять месяцев — на 0,23%, до 18,51%, 12 месяцев — на 0,27%, до 19,14%.

Ставки по депозитам в долларах также снизились: на срок три месяца — до 5,63%, шесть месяцев — 6,97%, девять месяцев — 7,57%, двенадцать месяцев - 8,14%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.