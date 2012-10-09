Инфляция в Беларуси с начала года составила 16,1%

Минск. В Беларуси рост потребительских цен в сентябре составил 1,3%, с начала года – 16,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, продовольственные товары подорожали за месяц на 1,3%, за январь-сентябрь – на 18,1%, непродовольственные – соответственно на 0,6% и 8,4%, тарифы на платные услуги населению – на 2,7% и 26,1%.

«Среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали алкогольные напитки – на 49,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 30,1%, картофель – на 25,1%, пшеничная мука – на 20,3%, животное масло – на 19,2%», - отметили в Белстате.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси инфляция в августе 2012 года составила 2,3%, в январе-августе – 14,6%.

Справка УНИАН. По итогам года белорусское правительство рассчитывает удержать инфляцию в пределах 19-22%.