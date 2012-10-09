Меркель заявила, что Германия продолжит поддерживать Грецию

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна и впредь будет оказывать поддержку Греции.

Как передает Радио «Свобода», об этом она сказала в ходе визита в Афины, выступая после переговоров с греческим премьер-министром Антонисом Самарасом.

А.Меркель отметила, что Греции удалось достичь прогресса в деле сокращения дефицита бюджета. Вместе с тем она добавила, что еще многое предстоит сделать в области налоговой политики и сокращения расходов.

А.Меркель также заявила, что Греция должна остаться в еврозоне.

В свою очередь А.Самарас заявил о приверженности Греции пути реформ.

Во вторник полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, собравшихся в центре Афин. Демонстранты, выступающие против мер жесткой экономии, бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Были арестованы около 50 человек. Всего в акциях протеста в Афинах, которые носили в целом носили мирный характер, участвовали около 50 тысяч человек.

В Греции многие считают, что под давлением канцлера Германии страна начала проводить меры жесткой экономии. Это был первый визит А.Меркель в страну за время острого долгового кризиса в Греции, начавшегося три года назад.

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