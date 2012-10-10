Сербия включила российский рубль в список валют

Сербия будет использовать российский рубль на валютном рынке в ближайшее время, говорится в сообщении Национального банка страны.

«Включение российского рубля в список валют, торгуемых на рынке Республики Сербии, позволит осуществлять финансовые операции в этой валюте, что поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами в реальном и финансовом секторах», – говорится в документе.

Таким образом, сербский Нацбанк «признает факт большого участия Российской Федерации во внешнем товарообороте Сербии, особых отношений в беспошлинной торговле между двумя странами, а также наличия значительных инвестиций крупных российских компаний в Сербии».

Торговать рублями смогут банки и другие обладатели лицензий на покупку и продажу валюты.

Решение вступит в силу на восьмой день после публикации в национальном печатном издании «Служебный вестник». Дата этой публикации не уточняется, передает РИА «Новости».

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