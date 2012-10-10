Госдолг Греции в 2013 году превысит 180% ВВП - МВФ

Объем госдолга Греции в 2013 году достигнет 181,8% ВВП (критический уровень - 60% ВВП - УНИАН), что ставит задачу пересмотра нынешних планов по финансовому оздоровлению страны. Об этом заявил 9 октября на пресс-конференции представитель Международного валютного фонда.

Эта организация повысила на 21 пункт сделанный в апреле прогноз по поводу размеров суверенного долга Греции в будущем году. Тем самым МВФ признал, что страна продолжает наращивать выпуск своих государственных облигаций.

"Мы пересматриваем план финансового оздоровления, однако указывать на его новые направления пока рано",- сказал представитель фонда.

МВФ в апреле текущего года выработал план сокращения до 2020 года размеров государственного долга Греции до 120% национального ВВП, однако его осуществление явно идет с большим трудом, передает ИТАР-ТАСС.