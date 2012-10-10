Высшие чины Китая отказались от участия в ежегодной сессии МВФ. В Токио приедут их замы

Министр финансов Китая и глава Центробанка КНР отказались от поездки в Японию на ежегодную сессию Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящую с 9 по 14 октября, сообщает France-Presse.

Представители МВФ заявили в среду, 10 октября, что китайская сторона два дня назад уведомила их о том, что глава Народного банка (Центробанка) Чжоу Сяочуань не будет присутствовать на сессии Фонда в Японии и не выступит с лекцией, как планировалось. Вместо Чжоу Сяочуань в Токио приедет его заместитель. От поездки в Японию, как стало известно, отказался и министр финансов КНР Cе Сюйжэнь. В Токио также отправится его заместитель. Ранее об отказе от визита на сессию МВФ в Японии объявили и представители руководства четырех крупнейших китайских госбанков.

Представитель японского правительства выразили "глубокое сожаление" в связи с решение главы ЦБ Китая и министра финансов КНР отказаться от участия в сессии МВФ.

Официально причины отказа китайских госчиновников и банкиров от поездки в Токио не поясняются. Неофициальные источники утверждают, что такое решение принято из-за ухудшения отношений между Японией и Китаем на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

Конфликт вокруг необитаемого островного архипелага в Восточно-Китайском море обострился в августе 2012 года, когда Япония объявила о намерении выкупить у частных владельцев три из пяти спорных островов. В Китае прошли массовые антияпонские протесты, сопровождавшиеся погромами, после чего корпорации из Японии, ведущие бизнес на китайской территории, были вынуждены приостановить свою работу, передает Lenta.ru.