Проблемы Испании и Греции провоцирует дальнейшее ослабление пары EUR/USD - эксперт

Нерешенные проблемы Испании и Греции все еще предоставляют риск для стабильности финансовых рынков, что провоцирует дальнейшее ослабление пары EUR/USD в район отметки 1,28, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, несмотря на слабые данные по торговому балансу и промпроизводству, паре GBP/USD удалось ослабнуть лишь на 30 пунктов в течение торговых суток. Неожиданно оптимистичный прогноз по ВВП NIESR сделал свое дело на фоне грустных картин, рисуемых МВФ. Возможно, это напоминание о том, что Великобритания может в 3 квартале выйти на положительную территорию в темпах роста, что будет удерживать пару выше поддержки 1,60.

USD/JPY может и вовсе застыть в рамках 20 пунктов, учитывая отсутствие ключевых релизов из США, а также ориентацию рынков на более безопасные активы. Интересной динамики со стороны пары ожидать не стоит. Единственный более или менее значимый катализатор выйдет лишь поздно вечером 10 октября. Тем не менее, если отчет Beige Book нарисует продолжающееся ослабление американской экономики, не исключено движения пары ниже отметки 78,00 с первичной целью 77,70.