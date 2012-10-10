Торги на межбанке среды открылись ростом котировок

В среду, 10 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1330/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2607/11, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4605/10,4710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2866/68 (вторник – 1,2976/78).

Во вторник, 9 октября, Нацбанк на рынок не выходил.