ГНСУ реорганизовала три инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в сервисные центры

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) реорганизовала три специализированные инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Симферополе, Николаеве и Кривом Роге в сервисные центры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ о реорганизации сети налоговых учреждений подписал председатель ГНСУ Александр Клименко.

Напомним, на сегодняшний день в системе органов налоговой службы для обслуживания крупного бизнеса работает Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков, которому подчиняются 10 территориальных специализированных инспекций. Со следующего года количество региональных «branch offices» сократится до 7 в пользу расширения сервисной инфраструктуры.

Плательщики, которые ранее обслуживались в Кривом Роге, будут переведены на учет в Днепропетровск, бизнесмены Николаева - в Одессу. Налоговики считают, что при наличии широкого спектра технологий дистанционного обслуживания это не создаст проблем для налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы Украины, крупные налогоплательщики в январе-августе 2012 года уплатили в бюджет 90 млрд грн налогов, что составляет 67% всех налоговых поступлений всех категорий плательщиков.