Азаров: за 2,5 года работы правительства цены увеличились только на 10%

Премьер-министр Николай Азаров считает заявления политических оппонентов о возможном обвале курса гривни попыткой расшатать стабильность в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Вчера, когда я находился с рабочей поездкой в Одесской области, уже в который раз меня спросили, что будет после выборов с ценами, тарифами, курсом гривни и т.д. Такие вопросы раздаются все чаще и чаще. Понятно, что такой ажиотаж разгорается сознательно безответственными политиками, которым во время предвыборной кампании нечего сказать людям, а также явно заангажированными экспертами, так называемыми «экспертами». Они намеренно дезинформируют наших граждан, пугают, что после выборов в Украине наступит такой себе мини-апокалипсис. Что, мол, гривня вот-вот обвалится, что цены на продукты питания не просто вырастут, а «взлетят», что со следующего месяца повысятся тарифы на коммунальные услуги и т.д.", - сказал Н.Азаров.

По его мнению, такие заявления являются попыткой «расшатать с таким трудом достигнутую благодаря усилиям Президента, правительства и большинства в Верховной Раде стабильность в стране».

"Мы не позволим вводить в заблуждение наших граждан. Мы, как ответственная власть, не проводим политику по принципу «до выборов и после выборов». Наша стратегия за 2,5 года выверена, и мы ее реализуем ответственно и целенаправленно. Относительно ценовой стабильности – ситуация полностью контролируется", - утверждает глава правительства.

По его словам, за 2,5 года работы правительства индекс потребительских цен увеличился только на 10%, что вдвое меньше, чем за один только 2008 год, когда инфляция составила 22,3%.

"Теперь относительно стоимости жилищно-коммунальных услуг. Также ответственно заявляю: никакого повышения после выборов на эти услуги не будет. Напомню, что цены на газ для населения оставались неизменными на протяжении последних 25 месяцев, а тарифы на электроэнергию – 17 месяцев. Увеличения происходили исключительно категориям граждан с высокими доходами, которые потребляют значительные объемы электроэнергии и газа", - отметил Н.Азаров.

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