Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке - свыше 1,5 млрд долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка (НБУ) на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл. (в августе сальдо было положительным - 436 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ продал на межбанке 1,2 млрд евро и 200 млн фунтов стерлингов.

Регулятор пополнял резервы за счет покупки 150 млн долл. США, 50 млн фунтов стерлингов 96,5 млн австралийских долларов.

При этом средневзвешенный курс покупки Нацбанком фунтов стерлингов был выше курса продажи. Так, валюту Великобритании НБУ покупал по средневзвешенному курсу 12,9616 грн за 1 фунт стерлингов, а продавал по 12,7033 грн за 1 фунт.

По данным Нацбанка, банковские валютные вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) выросли на 611,6 млн долл и 1 октября 2012 года составили 21,126 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).