Акимова: Украина рассчитывает на продление программы сотрудничества с МВФ в 2013 году

Украина рассчитывает на то, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом, срок действия которой истекает в декабре 2012 года, будет продлена на 2013 год.

Об этом в комментарии УНИАН сказала первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Отвечая на вопрос, планируем ли мы продлить действие программы на следующий года, И.Акимова сказала: «Мы надеемся на это».

При этом она сообщила, что уже в среду, 10 октября, украинская делегация намерена отбыть в Японию для проведения переговоров с руководством МВФ по вопросу продления сроков действия программы.

Как уточнили УНИАН в Министерстве финансов, в частности, среди членов делегации будут министр финансов Юрий Колобов и глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом в 2010 году Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 году был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделения средств по программе были заморожены из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в сентябре заявлял, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет способствовать развитию национальной экономики.

4 октября первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что власти Украины намерены выполнить требования Международного валютного фонда о приведении тарифов на газ для населения к экономически обоснованным. При этом он добавил, что пока не ясен способ и сроки реализации данных намерений.