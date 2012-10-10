Покупка наличной валюты населением в сентябре обновила годовой максимум

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в сентябре, по сравнению с августом т.г., увеличилось в 2,5 раза - до 1,802 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после года введения «паспортизации»валютообменных операций.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,108 млрд долл., продали - на 2,910 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в апреле - 209 млн долл., мае - 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл., в июле - 810,4 млн долл., августе - 722,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН,золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).