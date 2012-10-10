Минфин планирует реализовать первую серию казначейских обязательств в течение двух месяцев

Министерство финансов Украины ожидает, что первая серия казначейских обязательств на 100 млн долл. будет реализована в течение двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Юрий Колобов.

«Судя по ситуации, которая существует на рынке, я думаю, что мы сможем реализовать первую серию достаточно быстро, в течение двух месяцев»: - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Правительство планирует выпустить две серии казначейских обязательств, которые будут предназначаться исключительно для населения.

Объем первой серии составит 100 млн долл.

Предполагается, что вторая серия казначейских обязательств будет выпущена только после удачного размещения первой серии.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

Напомним, что в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.