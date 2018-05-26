Намек сверху: ставки по депозитам слишком высокие

Украинская власть заинтересовалась ставками по депозитам – посчитала их недопустимо высокими. Действительно странно – при дефляции ставки зашкаливают за 20%. При нулевой инфляции они, согласно экономической теории, не должны превышать 2%. Но главный виновник ситуации вовсе не банковская система, которая за счет высокого дохода от вкладов может хоть как-то осуществлять кредитование, а опять-таки власть. Это она в преддверии выборов из последних сил старается удержать курс и минимизировать инфляцию, все больше и больше сжимая денежную массу. Вместо этого не мешало бы заняться увеличением выпуска товаров и повышением благосостояния населения. Но для этого нужен действенный прогресс в экономике, а не в ораторском мастерстве. Видимо, верхам легче все свернуть на конъюнктуру внешнего рынка (и на попередників), чем вплотную разобраться с падением промпроизводства до нулевой отметки. Что и прояснило бы ситуацию с банковскими ставками. Особенно с учетом инфляции, которая имеет непосредственное отношение к ним в качестве индикатора цен и зарплат. По официальной статистике инфляция сейчас находится на уровне 0,3%. А вот сколько составляет реальный показатель, если приплюсовать теневую экономику, никто точно сказать не может. Верхам не мешало бы делать выводы, проводя конкретные сравнения.

Ну не нравится мне

На днях премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает процентные ставки по депозитам в гривне слишком высокими.

«Гривневые вклады имеют высокие проценты. Я считаю, что в данной ситуации они слишком высоки. На мой взгляд, не должно быть таких процентных ставок по депозитам», - сказал он. По его мнению, такая ситуация снижает возможности банков кредитовать реальный сектор экономики. Между тем, премьер заявил, что хранит свои сбережения в гривне, «поскольку вклады в гривне имеют самые высокие проценты. Они на порядок выше, чем инфляция».

Понять главу украинского правительства трудно – противоречия в его заявлениях мешают. Хотя сбережения премьера в гривне, если вспомнить его неоднократные уверения, что курс нацвалюты стабильный и останется таковым после выборов в Верховную Раду, можно посчитать оправданными. Остается выяснить, что же на самом деле представляют собой депозитные «доходы».

Начнем со статистики. На начало октября, согласно «Украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц» (UIRD), ставки по депозитам в гривне физических лиц на срок три месяца составили 17,89%, шесть месяцев - 19,07%, девять месяцев - 18,8%, 12 месяцев - 19,15%. А по депозитам в долларах на срок три, шесть, девять и двенадцать месяцев - соответственно 5,7%, 7,01%, 7,52% и 8,08%. Налицо значительный контраст.

Неофициально, средние ставки по депозитам в гривне на срок 12 месяцев составляют почти 19,4%, в долларах - 8,3 %, в евро - 6,9%. При этом летом показатели были меньше, что подтверждает «привычку» ставок расти в конце года на фоне увеличения спроса на кредиты со стороны торговых компаний. Но больше всего возрастает потребность населения в потребительских займах. Поэтому и банки стараются максимально заработать в этот период, для чего им и нужны ресурсы в виде депозитов. Как только завершится «сезон», ставки по депозитам упадут. Неужели власти данный механизм неизвестен?

«Очень многие банки в последнее время стали привлекать депозиты по повышенным ставкам на короткий срок - 3-4 месяца. Это делается с целью заполучить деньги именно до конца года, чтобы потом не платить высокие проценты по депозитам», - поясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Хорошо или плохо, но в последнее время банки проявляют просто таки шедевры рекламной активности, чтобы заполучить новых вкладчиков. Предлагаются умопомрачительные ставки по депозитам, но если внимательно изучить условия вклада, то становиться ясно, что перед нами всего лишь рекламный трюк. Большинство крупных банков привлекает депозиты по ставке не выше 20% в гривне, поясняет Охрименко.

Есть и исключение – ряд финучреждений готовы платить и 25-27%. К сожалению, на такие расходы банки идут не от хорошей жизни. «Игра на валютных свопах для отдельных банков вместо прибыли принесла лишь убытки. В результате, они вынуждены привлекать вклады по завышенной ставке, чтобы покрыть потери, а также для осуществления выплат процентов по «старым» депозитам. Это - рискованное дело, но выхода у них нет», - отмечает Охрименко.

Проблема, по его мнению, в другом. «За август банки выдали новые кредиты юридическим лицам на 93,3 млрд грн, физическим лицам - 10 млрд грн. Объемы – высокие. Но заем украинцы оформляют только потребительский со средней ставкой 38%. Из общей суммы ипотечные кредиты составили лишь 338 млн грн. То есть ипотечное кредитование стоит на месте. Вот это действительно проблема, которая сдерживает экономический рост», - подчеркнул Охрименко.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен отмечает, что «номинальные и реальные ставки в Украине очень высокие, в мире мало стран с такими же показателями. В нашем случае все объясняется возросшими рисками ведения бизнеса и вложения инвестиций в экономику, если официальной валютой сделок является гривня».

По мнению эксперта, «для банков заявление о слишком высоких ставках мало что означает: их клиенты и так осведомлены о рисках. Главный вопрос заключается в том, удастся ли властям повторить ситуацию начала 2010 года, когда после выборов эти самые риски снизились, что в свою очередь уменьшило процентные ставки, в том числе и по депозитам».

Ставка не спасет от девальвации

Тут стоит отметить последний доклад Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики». Так вот, эксперты МВФ посоветовали Европейскому центробанку удерживать процентные ставки на очень низком уровне в обозримом будущем и, возможно, дополнительно снизить их с текущих 0,75%, которые уже являются рекордным минимумом за всю историю евро.

И опять-таки все зациклено на инфляции, которая, по мнению Фонда, в еврозоне замедлится (с 2,7% в 2011 году до 2,3% в 2012 году и 1,6% в 2013 году).

«Вероятность снижения цен необычно высока, она достигает почти 25%. Этот прогноз обеспечивает ЕЦБ достаточно оснований для сохранения процентных ставок на очень низком уровне или для их дальнейшего снижения", - говорится в докладе.

ЕЦБ 5 июля снизил базовую процентную ставку по кредитам с 1% до 0,75% и опустил ставку по депозитам до нуля. Глава ЕЦБ Марио Драги акцентировал, что дальнейшее снижение ставок будет иметь крайне ограниченный эффект с точки зрения экономики.

Что касается Украины, то рост цен в текущем году может оказаться более скромным, чем прогнозировалось ранее – не более 3-3,5% по сравнению с 4,6% в 2011 году, считают эксперты. Для сравнения: в Казахстане инфляция в сентябре составила 0,6%, а с начала года – 3,9%, в России – 0,6%, 5,2%. Это еще раз подтверждает слабые темпы роста национальной экономики. Добавим телодвижения власти, чтобы выйти из создавшегося положения, и получим своего рода хаос со ставками.

По словам Анастасии Туюковой, старшего аналитика Dragon Capital, «возможно, в октябре-ноябре мы еще увидим рост ставок на 0,5-1,0 процентных пункта по гривневым вкладам. Ставки по валютным депозитам останутся практически без изменений, добавив 0,1-0,3 п.п. Текущий уровень ставок по гривневым вкладам (20% для депозита на 12 месяцев) компенсирует девальвацию гривни до UAH/USD 9,0 (т.е. с учетом ставок по долларовым вкладам на 12 месяцев в 8%, гривневые вклады и долларовые с учетом девальвации являются равноценными по доходности). Если предположить девальвацию выше 9 грн. за доллар, тогда гривневая ставка не компенсирует потери от курса. Но на данный момент многие аналитики указывают на возможный диапазон девальвации до 9 грн».

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, отмечает, что рост размера ставки по сравнению с началом года на 3,64% - достаточно значительный. «Действительно, при такой дорогой стоимости привлекаемых ресурсов, и с учетом того факта, что других ресурсов у банков в данный момент практически нет, стоимость кредитов также будет расти, что замедляет и будет замедлять экономический рост в стране», - считает эксперт.

На вопрос, что стоит ожидать в банковском секторе в связи с заявлением премьера, Ивченко ответил: «Резко изменить ситуацию со ставками по кредитам и депозитам не получится. В данных экономических условиях, когда в еврозоне бушует долговой кризис, а мировая экономика замедляется, банковский сектор не может рассчитывать на привлечение ресурсов из-за границы. Поэтому средства населения сейчас являются основным источником пассивов для коммерческих банков. Среди банков идет конкуренция за эти ресурсы. Теоретически, можно административно ограничить ставки по депозитам. Тем не менее, однозначно спрогнозировать поведение банков в данной ситуации и дальнейшую динамику депозитов населения трудно».

По его словам, тенденция роста ставок по депозитам и кредитам фиксируется во многих развивающихся и развитых странах, в частности, в СНГ и Восточной Европе. Но такого существенного роста, как в Украине, в указанных регионах нет. Это отражает некоторую уязвимость банковского сектора нашей страны к внешним шокам.

Очень хочется, чтобы уязвимость не стала критической. А что касается намека власти, что ставки по депозитам слишком завешены, думаю, он понятен всем…

Елена Быстрицкая (УНИАН)