Колобов рассказал о коррекции макропоказателей 2013 года

Прогнозные макропоказатели на 2013 год будут скорректированы с учетом изменения прогнозных макропоказателей 2012 года, которые будут известны по итогу результатов экономического развития за 3 квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил Министр финансов Украины Юрий Колобов.

«У нас приняты макропоказатели (на 2012 год – УНИАН), которые были посчитаны еще вначале года. К сожалению их еще не пересматривало Министерство экономики и не подавало на рассмотрение Кабинета министров. Сейчас принято решение, что по итогам трех кварталов, мы пересматриваем макроэкономические показатели, которые идут по результатам трех кварталов. Естественно эти показатели мы будем закладывать в бюджет 20113 года», - сказал Ю.Колобов.

При этом он отметил, что процесс пересмотра макропоказателей займет 2-3 недели.

Затем, отметил министр, проект госбюджета на 2013 год будет готовиться для рассмотрения в Кабинете министров и передаче в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады В.Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.