Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1340/8,1390 грн/долл.

В среду, 10 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1330/8,1390, к 12:00 цены понизились 8,1310/8,1350. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,1340/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2607/11, к 12:00 цены повысились 0,2609/13. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1325 (+0.0026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2840/1,2880. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4605/10,4710, к 12:00 цены ушли вниз 10,4575/10,4670. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,4690/10,4795.