Размер Фонда гарантирования вкладов вырос до 6,194 млрд грн

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в III квартале 2012 года вырос на 9% или 513,5 млн грн - до 6,194 млрд грн, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, участниками Фонда, по состоянию на 1 октября, являлись 173 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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