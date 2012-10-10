Размер Фонда гарантирования вкладов вырос до 6,194 млрд грн
16:21, 10 октября 2012Финансы
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Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в III квартале 2012 года вырос на 9% или 513,5 млн грн - до 6,194 млрд грн, говорится в сообщении Фонда.
Согласно сообщению, участниками Фонда, по состоянию на 1 октября, являлись 173 банка.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.
С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.
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