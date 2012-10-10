Активы украинских банков в сентябре выросли до 1,121 трлн грн

Активы украинских банков в сентябре 2012 г. выросли на 1,5%, с начала т.г. - на 5,9%, - до 1,121 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце выросли на 1,3%, в январе-сентябре - на 4,3% - до 1,213 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 65%, вложения в ценные бумаги - 8,2%, корреспондентские счета в других банках — 6,1%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,6%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 6%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 1,6% - до 953,9 млрд грн, из которых средства физлиц составили 349,1 млрд грн, или 36,6%, средства субъектов хозяйствования — 181,1 млрд грн, или 19%, межбанковские кредиты и депозиты — 144,8 млрд грн, или 15,2%.

Капитал банков в сентябре вырос на 1% - до 167,2 млрд грн и составил 14,9% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 0,5% и на 1 октября т.г. составил 173,3 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.