«Оранта» выплатила 6 млн рублей по факту гибели космического аппарата «Фобос-Грунт»

Страховая компания «Оранта» своевременно и в полном объеме выполнила свои обязательства относительно выплаты доли страхового возмещения за погибший космический аппарат «Фобос-Грунт» по договору факультативного перестрахования, заключенному в ноябре 2011 года при посредничестве ООО «Страховой брокер «Аэроспейс Иншурэнс Брокер». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, космический аппарат «Фобос-Грунт» 9 ноября 2011 года был выведен на опорную орбиту для его последующего перевода на отлетную траекторию полета к Марсу, однако запланированные включения двигателя маршевой установки космического аппарата не были выполнены. Причиной нештатной ситуации стало воздействие тяжелых заряженных частиц космического пространства, приведшее к сбою в работе аппаратуры космического аппарата. Последующие попытки вывести космический аппарат на отлетную орбиту к Марсу оказались безуспешными ― он сошел с опорной орбиты и 15 января 2012 года полностью разрушился. Остатки аппарата упали в Атлантический океан.

После признания события страховым и выполнения всех надлежащих процедур согласно законодательству Украины для выплаты возмещения нерезиденту СК «Оранта» 14 сентября 2012 года выплатила свою часть страхового возмещения за гибель космического аппарата ― 6 миллионов рублей. Страховая сумма по договору составила 1,2 млрд руб.

В сообщении указывается, что постоянным участником программы страхования космических рисков, которые предлагаются страховым брокером «Аэроспейс», СК «Оранта» стала с середины 2010 г., выступая в роли перестраховщика и принимая на себя обязательства по договорам перестрахования, передающей стороной в которых выступают нерезиденты.

«На сегодня мы участвуем в перестраховании и несем обязательства по 11 космическим объектам, среди которых АМОС, РАСАТ, КАЗСАТ, Телком и другие. Общий объем поступившей по ним страховой премии по доле компании превышает 2 млн грн», - сообщили в СК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал компании на конец 2011 года - 775,125 млн грн.

Региональная сеть компании насчитывает почти 800 структурных подразделений в областных центрах, городах и районах Украины. Агентская сеть превышает 7 тыс. страховых агентов.

Чистая прибыль СК «Оранта» в 2011 году составила 466 тыс. грн против 8,57 млн грн в 2010 году.