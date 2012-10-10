Беларусь приняла бездефицитный бюджет на 2013 год

Минск. Совет Республики Национального собрания Беларуси (верхняя палата белорусского парламента – УНИАН) одобрил проект закона о республиканском бюджете на 2013 год, сообщает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Министр финансов Беларуси Андрей Харковец, представляя законопроект, отметил, что республиканский бюджет утверждается бездефицитным.

«Объемы его доходной и расходной частей составят 121,72 трлн белорусских рублей, что на 26% больше ожидаемого исполнения данных показателей в 2012 году», - сказал А. Харковец.

Палата представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента – УНИАН) приняла законопроект во втором чтении 8 октября.

Разработчики законопроекта отмечают, что бюджетная политика Беларуси 2013 года базируется на прогнозных параметрах экономического развития страны, ориентирована на обеспечение динамичного процесса модернизации отечественных производств, гарантированное исполнение финансовых обязательств бюджета перед внешними и внутренними кредиторами при сохранении макрофинансовой сбалансированности, качества бюджетных услуг, социальной защиты определенных категорий граждан и финансовой безопасности государства.

Справка УНИАН. Республиканский бюджет Беларуси на 2012 год был принят Палатой представителей 19 декабря 2011 года и одобрен Советом Республики 20 декабря 2011 года. На 2012 год формирование республиканского бюджета было произведено также на бездефицитной основе в размере 92 771 972 225 тыс белорусских рублей.

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