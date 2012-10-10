Янукович внес в Верховную Раду законопроект о поправках в Соглашение МВФ

Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О принятии поправок к статьям Соглашения Международного валютного фонда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что законопроект внесен в парламент в соответствии со статьей 93 Конституции Украины и статьей 13 Закона «О международных договорах Украины».

Целью законопроекта является ратификация Верховной Радой Украины поправок к статьям Соглашения МВФ о пересмотре квот стран-членов и реформы Исполнительного совета, которые были одобрены Резолюцией Совета управляющих МВФ №66-2 от 15 декабря 2010 года. Таким образом, будут выполнены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу в Украине этих Поправок, объяснили в пресс-службе.

«Этим шагом Украина еще раз подтверждает, что она является надежным партнером, выполняет взятые на себя международные обязательства и настроена на дальнейшее эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с международными финансовыми организациями», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Резолюцией Совета управляющих МВФ от 15 декабря 2010 года, в частности, предусмотрено увеличение общего капитала (квотных ресурсов) МВФ вдвое и одновременное перераспределение квот членов МВФ в пользу группы развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, а также некоторых развитых стран.