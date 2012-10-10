Парламент Беларуси одобрил снижение ставки налога для «упрощенцев»

Минск. Совет Республики Национального собрания Беларуси (верхняя палата парламента) одобрил проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, принятый Палатой представителей Национального собрания (нижней палатой) во втором чтении 8 октября, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Поправками предусматривается снижение размера ставок налога для субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 7% до 5% без уплаты НДС и с 5% до 3% с уплатой НДС, с увеличением критериев численности работников до 50 человек и индексацией предела выручки до 8,2 млрд рублей», - сообщил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Вадим Попов, представляя законопроект. Также предусматривается введение обязанности плательщиков уплачивать налог на прибыль с 1 января 2013 года по методу начисления; отмена льгот по НДС в отношении услуг связи, оказываемых физическим лицам; введение системы возврата иностранным гражданам налога на добавленную стоимость Tax Free и др.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси с 2013 года намерены повысить ставку налога на прибыль с 18% до 28% за счет изменения методики расчета отчислений в инновационные фонды и обложения этим дополнительным налогом всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.