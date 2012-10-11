S&P снизило рейтинг Испании сразу на две ступени. Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - до "BBB-"с "BBB+", краткосрочный - на одну ступень, до "A-3"с "A-2", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по долгосрочному рейтингу - негативный, что означает вероятность дальнейшего снижения.

Решение о понижении рейтингов эксперты агентства приняли, учитывая возрастающие политические и экономические риски и, как следствие, вероятное усугубление проблем с управлением госдолгом.

В частности, погружение экономики страны в более глубокую рецессию может привести к росту социальной напряженности и разногласиям между центральным и региональными органами власти, отмечает агентство.

Испания 25 июня текущего года официально запросила у ЕС поддержку для рекапитализации банковского сектора у еврозоны, ее общий объем составит до 100 миллиардов евро.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Испании представил новый бюджетный план, согласно которому страна сэкономит 50 млрд долл. Несмотря на необходимость бюджетных урезаний, в бюджете предусмотрено повышение пенсий.