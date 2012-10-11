Клименко позитивно оценил сотрудничество ГНСУ с Верховной Радой

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко позитивно оценил сотрудничество его ведомства с Верховной Радой в сфере усовершенствования системы налогообложения.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Наше сотрудничество очень конструктивное, мы много дискутируем о вопросах налогообложения... Наш диалог постоянный, профессиональный, мы его проводим в рамках профильного комитета... Этот диалог действительно конструктивный», - отметил глава ГНСУ.

По его словам, на сегодня в налоговой сфере наметилась позитивная тенденция по росту количества малых предпринимателей. «Мы видим более чем на 21% рост предпринимателей, которые для себя избрали упрощенную систему... Почти 250 тыс. лиц добавилось с начала года», - сказал А.Клименко. При этом он отметил, что границы доходов второй и третьей групп «упрощенцев» пока не будут изменяться.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня в парламенте находится новый законопроект, разработанный ГНСУ, относительно внесения изменений в Налоговый кодекс. В частности, данный документ предусматривает изменения в сфере уплаты акцизного налога: «Мы изменяем порядок уплаты акциза, мы сокращаем адвалорные ставки... Мы внедряем ответственность за продажу фальсифицированной продукции».

По словам А.Клименко, авансовый сбор акцизного налога сегодня является оправданным.

«Чтобы привести рынок в соответствие и предупредить теневые схемы, мы внедряем авансовую уплату налога. Но это не является какой-то нагрузкой на производителей табачных изделий... Это не приведет к их потерям», - считает слава Госналогслужбы.

Также он сообщил, что ГНСУ видит наибольшие резервы для наполнения госбюджета на рынке ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законодательные акты относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов (рег. №11284 и №11285 от 2 октября 2012 года).

Согласно законопроекту №11284, предусматривающему внесение изменений в Налоговый кодекс, вводятся изменения в систему упрощенного налогообложения: отменяется ограничение по количеству наемных работников для 5-й и 6-й групп плательщиков единого налога; снижается ставка единого налога для 5-й и 6-й групп с 7% и 10% до 5% и 7% соответственно; вводится электронная форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Законопроектом №11285 предлагается внести изменения в систему налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, кроме операций с корпоративными правами, что должно привести к уменьшению объема незаконных операций с ценными бумагами на рынке.

Ставки налога по операциям отчуждения ценных бумаг и операций с деривативами предлагается установить следующие: 0% от суммы операции по продаже ценных бумаг на фондовом рынке и от операций с деривативами, 0,1% от суммы продажи вне фондовой биржи ценных бумаг, находящихся в биржевом реестре, 3% от суммы продажи ценных бумаг вне фондовой биржи, которые не находятся в биржевом реестре, и 5 не облагаемых доходов граждан (85 грн) за заключенный дериватив (контракт) вне фондовой биржи.

Документ предусматривает введение штрафа в случае выявления фальсификата подакцизной продукции у субъекта хозяйствования в размере 200% от стоимости товара, но не меньше чем 10 минимальных заработных плат (на сегодняшний день это 11,18 тыс. грн).