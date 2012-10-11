Торги по доллару на межбанке в четверг открылись ростом котировок

В четверг, 11 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,1340/8,1400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2611/15, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4555/10,4645.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2854/56 (среда — 1,2866/68).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.