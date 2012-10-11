Поступления налога на прибыль в январе-сентябре выросли до 39,2 млрд грн — ГНСУ

Поступления налога на прибыль в общий фонд государственного бюджета по итогам января-сентября 2012 года составили 39,2 млрд грн, что на 0,9%, или на 350 млн грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению ГНСУ, план поступлений Министерства финансов за отчетный период перевыполнен на 12%, в бюджет дополнительно поступило 4,2 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что поступления налога увеличиваются, несмотря на уменьшение с 1 января т.г. ставки налога на прибыль с 23% до 21%.

Среди лидеров по уплате налога на прибыль - предприятия, производящие изделия из древесины. За 9 месяцев т.г. предприятия данного сегмента уплатили 198,5 млн грн налога на прибыль против 65,9 млн грн годом ранее. По сравнению с январем-сентябрем 2011 года они увеличили отчисления на 201,4%, или на 132,6 млн грн.

Фиксируется рост прибыли у строительных предприятий. Так, за отчетный период они перечислили в бюджет 947,6 млн грн налога на прибыль, что на 27,2%, или на 202,5 млн грн, превысило прошлогодние поступления (в январе-сентябре 2011 года - 745,2 млн грн).

Легкая промышленность уплатила более 2,5 млрд грн налога на прибыль, что на 17,2%, или на 374,5 млн грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,2 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд гривен, что на 17,5 млрд гривен больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет, и т.д.