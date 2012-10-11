Доллар достиг дна, а рост евро будет ограничен - эксперт
12:34, 11 октября 2012Финансы
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Пара EUR/USD вернулась к уровням, наблюдаемым до реализации QE3, – именно это объясняет консолидацию после резкого падения на прошлой неделе, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.
По их мнению, дно USD уже достигнуто, поэтому рост европейских валют, даже в случае позитивных известий, будет ограничен на некоторое время.
Вероятна дальнейшая консолидация GBP/USD вблизи отметки 1,60.
Пара USD/JPY может застыть в рамках 20 пунктов, учитывая отсутствие ключевых релизов из США, а также ориентацию рынков на более безопасные активы.
Несмотря на обилие релизов из Японии, в четверг, 1 октября, больше внимание будет уделяться американским показателям.
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