Доллар достиг дна, а рост евро будет ограничен - эксперт

Пара EUR/USD вернулась к уровням, наблюдаемым до реализации QE3, – именно это объясняет консолидацию после резкого падения на прошлой неделе, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, дно USD уже достигнуто, поэтому рост европейских валют, даже в случае позитивных известий, будет ограничен на некоторое время.

Вероятна дальнейшая консолидация GBP/USD вблизи отметки 1,60.

Пара USD/JPY может застыть в рамках 20 пунктов, учитывая отсутствие ключевых релизов из США, а также ориентацию рынков на более безопасные активы.

Несмотря на обилие релизов из Японии, в четверг, 1 октября, больше внимание будет уделяться американским показателям.