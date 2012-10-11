Госказначейство возобновило финансирование соцвыплат. Азаров: "Процесс отпущен"...

Госказначейство 10 октября возобновило финансирование защищенных статей бюджета в социальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 11 октября, в Кривом Роге на совещании с представителями Днепропетровской областной ассоциацией органов местного самоуправления сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале.

«У нас были проблемы финансирования по системе казначейства из-за того, что 7 октября Украина заплатила России 1 млрд долл. за потребленный газ. Мы притормозили финансирование по системе казначейства. А вчера процесс отпущен», - заявил Н.Азаров.

По его словам, финансирование по системе казначейства правительству приходится корректировать также из-за того, что поступления в Пенсионный фонд не совпадают с выплатами пенсий.

По словам Н.Азарова, из госбюджета идут значительные перечисления в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, премьер заявил, что сейчас решена очень ответственная задача - ликвидирована задолженность по выплате зарплаты в бюджетной сфере.

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по выплате заработной платы в августе 2012 года сократилась на 3% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 956,121 млн грн; с начала года задолженность сократилась на 2,2%; по сравнению с данными на 1 сентября 2011 года – на 17,2%.