НБУ определил формы своего участия на межбанке в четвертом квартале

Национальный банк Украины своим постановлением от 4 октября 2012 года №402 определил, в каких формах он будет присутствовать на межбанковском валютном рынке в IV квартале 2012 года.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни - «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций и в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в сентябре составило 1,511 млрд долл. Золотовалютные резервы Нацбанка в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).