Закрытие межбанка: доллар - 8,13/8,13 грн, евро - 10,51/10,52 грн

В четверг, 11 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1340/8,1400, к 12:00 сузился спрэд 8,1350/8,1395. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1340/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2611/15, к 12:00 цены повысились до 0,2612/16. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2613/17. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0700 (-0.0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2854/56, а к 15:00 выросли до 1,2924/26. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4555/10,4645, к 12:00 цены ушли вверх 10,4750/10,4850. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 10,5110/10,5215.