Балога заявляет, что Госказначейство заблокировало счета Закарпатской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога, который находится в отпуске в связи с участием в выборах новой Верховной Рады, заявил, что Государственное казначейство практически заблокировало счета Закарпатской области.

Об этом министр сообщил на своей страничке в Facebook.

«Госказначейство не проводит никаких расчетов, кроме заработных плат. Такие задержки по области составляют более 150 млн грн», - пишет В.Балога.

По словам министра, такие действия Госказначейства парализовали работу области, куратором которой он является от Кабинета министров.

В связи с этим В.Балога публично попросил премьер-министра Николая Азарова дать указание Госказначейству разблокировать счета области.

«Прошу дать поручения Госказначейству разблокировать счета органов местной власти», - отметил В.Балога, уточнив, что системные проблемы области не решаются годами.

***С 6 августа министр чрезвычайных ситуаций, лидер партии "Единый центр" Виктор Балога ушел в неоплачиваемый отпуск до конца избирательной кампании. Ранее В.Балога заявлял, что может уволиться с поста министра МЧС.

Напомним, 11 октября в Кривом Роге на совещании с представителями Днепропетровской областной ассоциацией органов местного самоуправления Н.Азаров заявил, что Госказначейство возобновило финансирование защищенных статей бюджета в социальной сфере.

«У нас были проблемы финансирования по системе казначейства из-за того, что 7 октября Украина заплатила России 1 млрд долл. за потребленный газ. Мы притормозили финансирование по системе казначейства. А вчера процесс отпущен», - заявил Н.Азаров.

По его словам, финансирование по системе казначейства правительству приходится корректировать также из-за того, что поступления в Пенсионный фонд не совпадают с выплатами пенсий. По словам Н.Азарова, из госбюджета идут значительные перечисления в Пенсионный фонд.