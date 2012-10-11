Налоговая с начала года предупредила незаконное возмещение НДС на 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы Украины со ссылкой на первого заместителя председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача. По его словам, благодаря работе налоговой милиции во взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы в бюджет было направлено более 3 млрд грн.

Кроме того, Н.Головач сообщил, что за 9 месяцев взыскания в бюджет по уголовным делам, возбужденным по материалам налоговой милиции, составили 1,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, работники главного следственного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) с начала года обеспечили возмещение нанесенных государству убытков на сумму 538 млн грн, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (391 млн грн).

По данным ГНС, предприятиям в январе-августе 2012 года возмещено более 31 млрд налога на добавленную стоимость, что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.