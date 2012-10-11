Немецкие экономисты подтвердили высокие риски рецессии для экономики Германии

Ведущие научные и аналитические центры Федеративной Республики Германия снизили свои прогнозы роста немецкой экономики в 2013 году до не более 1% с предыдущей оценки в 2%, сообщает Би-Би-Си.

Изменены также прогнозы роста текущего года. По информации четырех ведущих немецких исследовательских центров, экономический рост Германии в 2012 году составит не более 0,8%, вместо ранее прогнозируемых 0,9%.

Экономисты отмечают, что коррекция прогнозов экономического развития наряду с общим мировым спадом определенно повлияет на уровень доверие бизнеса и показатели инвестиционной привлекательности Германии. Исправить ситуацию может стабилизация в евро-зоне. «Если же ситуация в еврозоне не изменится, то для немецкой экономики высока вероятность наступления рецессии», - утверждают экономисты и добавляют, что в этом случае безработица в Германии вырастет до 6,8% с нынешних 6,2%.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Германии в 2013 году сразу на 0,5% - с 1,4% до 0,9%. МВФ также снизил показатели роста экономики этой страны в 2012 году – с 1% до 0,9%, хотя в 2010-2011 годах этот показатель составлял не менее 3,1%.

Справка УНИАН. Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского Союза (размер валового внутреннего продукта в 2010 году составил около 2,409 трлн евро). В 2011 году Германия занимала четвёртое место в мире по объему ВВП и пятое – по паритету покупательной способности. ФРГ взяла на себя обязательства по финансированию гарантийного механизма Европейского Стабилизационного фонда в объеме 190 млрд евро. Штаб-квартиры 37 крупнейших компаний мира, по версии Fortune Global 500, находятся в Германии.