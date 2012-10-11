G20 примет "дорожную карту" по снижению влияния рейтинговых агентств на инвестрешения

Финансовая G20 в начале ноября примет "дорожную карту" по снижению влияния рейтинговых агентств на инвестиционные решения, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам заседания Cовета финансовой стабильности в Токио, сообщает РИА «Новости».

"В ходе очередной встречи группы 20, которая состоится в начале ноября в Мехико, принять "дорожную карту" по уменьшению влияния рейтинговых агентств на инвестиционные решения", - сказал он.

До этого Совет планирует провести семинар в конце октября в Базеле с участием регуляторов, участников рынка и инвесторов, на котором будет обсуждаться проблема повышенного влияния международных рейтинговых агентств на рынок.

При этом Сторчак добавил, что пока реальной альтернативы рейтинговым агентствам нет, поскольку содержание профессиональной службы оценщиков дорого как для частных, так и для государственных финансовых институтов.

Сторчак напомнил, что внимание к деятельности рейтинговых агентств и ее регулированию было привлечено после кризиса 2008-2009 годов, когда выяснилось, что оценки международных рейтинговых агентств были завышены, и ряд компаний с достаточно высокими рейтингами неожиданно для рынка оказались или в сложной ситуации, или на грани банкротства.

"Попытки добиться меньшего использования кредитных рейтингов в операционной деятельности других участников финансовых рынков пока не приносят ожидаемых результатов", - отмечает замминистра.

Он добавил, что проблема оказалась более комплексной, более сложной, чем казалась в самом начале ее обсуждения. "Выяснилось, что и регуляторы, и участники рынков за последние пятьдесят лет настолько привыкли к тому, что решения инвестиционные принимаются на основе оценок, которые дают всемирно известные рейтинговые агентства, что взять и отменить механическое использование этих рейтингов не удается", - сказал Сторчак, добавив, что Совет финансовой стабильности, понимая, что проблема все равно остается, подчеркивает, что механически использовать рейтинги все-таки нельзя.

"Тот, кто инвестирует должен полагаться и на свою собственную оценку, на свое собственное мнение, понимать те риски, которые он принимает, вкладывая ресурсы в тот или иной финансовый инструмент", - пояснил Сторчак.

Он напомнил, что фактически поля регулирования деятельности рейтинговых агентств не существует, хотя сами по себе они являются важными и нужными участниками финансового рынка. "Процесс (уменьшения влияния рейтинговых агентств на финрынки - ред.) был запущен, но с самого начала он носил своеобразный характер: речь шла о том, чтобы уменьшить практику механического использования рейтингов рейтинговых агентств, а не запретить, ни в коем случае", - сказал замминистра.