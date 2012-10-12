Налоговая готова проводить очные ставки и допросы в режиме видеоконференции

Налоговая служба завершает установку оборудования в специальных технических помещениях для работы с аудиовизуальным материалом, в которых можно будет проводить очные ставки и допросы в режиме видеоконференции, что является одним из требований нового Уголовно-процессуального кодекса

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы со ссылкой на начальника Главного следственного управления ГПС Украины Анатолия Яковинца.

«Это позволит следователям не ездить в регионы, а также опознавать лица по фото и записям камер наблюдения», - уточнила пресс-служба.

Согласно сообщению, сегодня в ГНС нет ни одного следователя без персонального компьютера, а подразделения подключены к Единому реестру досудебных расследований.

Налоговые следователи уже имеют бланки документов нового образца и инструкции по проведению следственных действий.

Начальник Главного следственного управления ГПСУ также заверил, что принятие нового УПК не приведет к усилению фискального давления. «Для предпринимателей, которые надлежащим образом выполняют конституционный долг по уплате налогов, вообще ничего не изменится», - подчеркнул Яковинец.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада Украины приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Основными направлениями реформирования уголовного судопроизводства, в соответствии с новым УПК, является создание равных возможностей для каждой из сторон в уголовном процессе и реальное внедрение в уголовное судопроизводство принципа состязательности, при котором результат рассмотрения судом конкретного случая привлечения лица к уголовной ответственности будет зависеть исключительно от обоснованности позиции сторон.

В частности, новый УПК предусматривает, что оперативно-розыскная деятельность, связанная с расследованием преступления, и следствие будут осуществляться в рамках единого процесса расследования, а все процессуальные действия (оперативно-розыскные и следственные действия) смогут проводиться лишь после начала уголовного производства по делу.