Правительство Японии ухудшило оценку экономики

Правительство Японии в ежемесячном обзоре состояния экономики за октябрь ухудшило ее оценку по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает РИА «Новости».

В сентябрьском докладе состояние экономики характеризовалось словами: "появились тенденции к замедлению в процессе восстановления экономики", в текущем месяце из доклада исчезло слово "восстановление", активность экономической деятельности названа "слабой".

Впервые с мая этого года из оценки состояния экономики исключили термин "восстановление".

"Нынешнее состояние конъюнктуры оценивается как критическое. Необходимо принять четкие финансовые меры. Прежде всего, необходимо открыть сессию парламента, принять закон о дополнительной эмиссии и исполнить бюджет на текущий финансовый год", - передала телекомпания NHK выступление министра по финансовой политике Сэйдзи Маэхары.

Состояние экспорта оценивается как "ослабленное и замедленное на фоне замедления темпов мировой экономики как в Европу из-за финансовых проблем, так и в Азию, прежде всего в Китай". Это приводит к сокращению производства экспортно-ориентированных предприятий, говорится в докладе.

В прогнозе на будущее правительство считает, что слабая экономическая активность сохранится и в ближайшее время, "за счет замедления темпов мировой экономики и влияния на экономические процессы ухудшения отношений с КНР".