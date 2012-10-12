Налоговики оштрафовали торговцев алкоголем и табаком на сумму 1,2 млрд грн

Налоговики в январе-сентябре 2012 года осуществили 4,8 тыс. проверок предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, в ходе которых выявили 6,1 тыс. нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 1,2 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), почти каждая проверка фиксирует нарушения законодательства.

По данным налоговиков, за неуплату денежных средств в январе-сентябре т.г. аннулировано более 21,4 тыс. лицензий на право розничной торговли и 78 лицензий на право оптовой торговли спиртом, алкогольными напитками и табачными изделиями.

Количество аннулированных лицензий за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака в январе-сентябре выросла более, чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 970 лицензий.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2012 года поступления в местные бюджеты от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 68,758 млн грн, от розничной торговли - 316,543 млн грн.

По данным ГНСУ, на 1 июля 2012 года в Украине действовало 519 лицензий на оптовую торговлю спиртами, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 186 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком.