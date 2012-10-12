Кабмин хочет ввести автоматический перерасчет пенсий

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект “О внесении изменений в статью 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (№ 11316).

Законопроектом предусмотрено, что для обеспечения равенства условий начисления размера пенсий независимо от года назначения Кабмин может принимать решение о проведении пересчета пенсий в связи с ростом показателя средней заработной платы (дохода) в седнем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая, в соответствии со статьей 40 данного закона, учитывается для расчета пенсии, исходя из финансовых возможностей бюджета Пенсионного фонда Украины.

Также предусмотрено, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 марта без дополнительного обращения проводят пересчет пенсий тем лицам, которые на отмеченную дату приобрели право на пересчет на условиях, являющихся наиболее выгодными.

Порядок такого пересчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере социальной политики.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы - с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.