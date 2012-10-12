Гостаможслужба инициирует переход на стопроцентное электронное декларирование

Государственная таможенная служба Украины инициирует внесение изменений в действующее законодательство с целью перехода на стопроцентное электронное декларирование. Об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник во время встречи таможенников Евросоюза и стран-соседей ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.

«Важный момент – внедрение принципа единого окна. Документы должны подаваться один раз - только в Таможню и только в электронном виде. А уже компьютер таможни будет «общаться» с компьютерами министерств и ведомств, выдающих разрешения и лицензии», - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Как отметил И.Калетник, главная задача Гостаможслужбы – сделать работу всех подразделений ведомства максимально эффективной, внешне простой и быстрой. По его словам, в этом и заключается основа реализации концепции «Чистый бизнес – честные налоги», когда со стороны бизнеса подразумевается честное декларирование и перечисление всех платежей в нужном объеме, а со стороны таможни – доверие и взимание платежей в рамках, предусмотренных законодательством.

По сообщению пресс-службы, глава ведомства также обратил внимание, что Гостаможслужба внедряет специальную автоматизированную систему работы своих подразделений, которая предусматривает правильное налогообложение товаров, невозможность ввоза товаров без таможенного контроля, недопущение нарушений в заполнении деклараций и манипуляций с товарными кодами, стоимостью, а также исключает человеческий фактор. Это будет программный продукт, анализирующий все возможные риски и интегрированный в информационный комплекс, с которым работает таможенник. У инспектора таможни не будет никакой физической и технической возможности вмешаться в работу системы, сказал И.Калетник.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2012 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Украины. Парламент принимал кодекс дважды. После голосования 3 ноября 2011 года документ был ветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками. Субъекты предпринимательской деятельности не высказывали претензий к нормам документа.