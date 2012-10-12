Торги на межбанке в пятницу закрылись котировками 8,1365/8,1390 грн/долл.

В пятницу, 12 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1330/8,1390, к 12:00 цены выросли до 8,1400/8,1460. К закрытию торгов ценовые уровни снизились к 8,1365/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2623/27, к 12:00 цены поднялись до 0,2626/30. К закрытию торгов цены вернулись к утренним значениям 0,2613/17. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,9750 (-0.0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2934/36, а к 12:00 повысились до 1,2971/73. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5200/10,5295, к 12:00 цены ушли вверх 10,5525/10,5640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5575/10,5650.