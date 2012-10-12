Сейчас нет оснований для обязательной частичной продажи валюты экспортерами — Тигипко

Обязательная продажа экспортной выручки, согласно находящемуся на рассмотрении в парламенте законопроекту о предоставлении Нацбанку права вводить эту норму, до 50% не нанесет вреда бизнесу, считает вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко.

“Такой механизм не нанесет вреда бизнесу, если часть обязательной продажи составляет не более 50%. Но все равно это административное вмешательство в бизнес и не рыночный механизм. Он используется в случае возникновения серьезной проблемы. В настоящий момент оснований для введения обязательной частичной продажи валюты экспортерами нет”, - сказал С.Тигипко в интервью газете “День” (№184-185 от 12-13 октября 2012 года).

Кроме того, он заявил, что не является сторонником постоянной поддержки экспортеров за счет удешевления гривни.

“До конца года курс гривни будет стабильным. А на следующий год оптимальный курс предусмотрен проектом бюджета 8,2 гривни за доллар — это тот максимум, который НБУ может позволить себе в 2013 году”, - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в проекте госбюджета на 2013 год, который отправлен правительству на доработку, был использован прогнозный курс на уровне 8,11-8,2 гривни за один доллар. Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что госбюджет на 2013 год рассчитывался исходя из курса 8,4 грн за 1 доллар.

Бюджет-2012 был рассчитан исходя из курса гривни – 8 грн за 1 доллар.