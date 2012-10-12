Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе вырос до 10,1 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2012 года составило 10,1 млрд долл., что на 23,66% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (8,168 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2012 г. против аналогичного периода 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 3% - до 45,267 млрд долл., импорт на 6,3% - до 55,367 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-августе 2011 года - 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в августе составил 1,44 млрд долл. против 1,438 млрд долл. в июле.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-августе 2012 года до 6,405 млрд долл. с 6,313 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 8 месяцев 2012 года импорт природного газа сократился на 1,9% по сравнению с январем-августом 2011 года - до 9,103 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 67,2% - до 0,98 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 19% - до 2,05 млрд долл.

В январе-августе т.г. Украина сократила на 13,3% экспорт черных металлов - до 10,802 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 0,8% - до 1,937 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 12,7% - до 8,591 млрд долл., экспорт вырос на 6,4% - до 4,509 млрд долл.

Также Украина в январе-августе 2012 года на 27,3%, до 4,055 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 45,1% - до 5,447 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 3,876 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 76,2% - до 5,079 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в январе-июне 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.