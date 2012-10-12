Количество уголовных дел против сотрудников налоговой в этом году уменьшилось втрое - Клименко

Введение рискоориентированной системы мониторинга уровня коррупции в Государственной налоговой службе Украины позволило втрое сократить количество уголовных дел, возбужденных против сотрудников ГНСУ, - до 132 дел с начала 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы со ссылкой на главу ведомства Александра Клименко.

По сообщению пресс-службы, Управление внутренней безопасности ГНСУ предотвратило 89 правонарушений со стороны налоговиков.

Согласно сообщению, налоговая служба намерена совершенствовать методики мониторинга коррупционных рисков и профилактики коррупции. Отныне ответственность за проведение внутреннего аудита будут нести не только сотрудники Управления внутренней безопасности, но и персонально руководители региональных подразделений ГНСУ всех уровней.

«Искоренение коррупции - один из стратегических приоритетов в развитии службы. А, значит, этим должны заниматься не только специализированные подразделения в составе управления внутренней безопасности, но и каждый, кому небезразлична репутация налоговой, ее авторитет. В вопросе искоренения коррупции даже нужно быть безжалостными », - цитирует пресс-служба ГНСУ слова А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, согласно анонимному исследованию «Research & Branding Corp», две трети (59%) сотрудников Государственной налоговой службы Украины считают свое ведомство наименее коррумпированной структурой по сравнению с другими государственными органами. Порядка 75% опрошенных заявили, что начальство ценит их как специалистов и относится с уважением, а 74,8% очень высоко оценили эффективность работы службы внутренней безопасности по предотвращению коррупции в налоговых органах.