Индекс по депозитам физлиц в пятницу вырос и по гривневым, и по долларовым вкладам

В пятницу, 12 октября, ставки по депозитам физических лиц, по валютным и гривневым, выросли по всем видам срочности.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по депозитам в национальной валюте на срок: три месяца увеличились на 0,18% - до 18,06%; шесть месяцев - на 0,08%, до 18,97%, девять месяцев - на 0,07%, до 18,61%, 12 месяцев - на 0,06%, до 19,35%.

Ставки по валютным депозитам также увеличились. В частности, по вкладам в долларах США ставки изменились в пределах 0,11%-0,32% и составили: на срок три месяца - 5,67%, шесть месяцев - 6,87%, девять месяцев - 7,54%, двенадцать месяцев - 8,18%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.